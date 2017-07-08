Querrey bu kez Tsonga'yı devirdi!

Geçen yıl Sırp tenisçi Novak Djokovic'i yenerek dikkat çeken Sam Querrey, Londra'da düzenlenen Wimbledon Turnuvası'nda Jo-Wilfried Tsonga'yı yendi. İki güne uzayan maçta ABD'li tenisçi, Fransız rakibi Tsonga'yı 6-2, 3-6, 7-6, 1-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti.

Eurosport'un haberine göre; geçtiğimiz yıl dünya 1 numarası ve son şampiyon unvanıyla Wimbledon'a gelen Novak Djokovic'i üçüncü turda mağlup ederek turnuvanın en büyük sürprizine imza atan Sam Querrey, bu yıl da yine üçüncü turda önemli bir başarıya imza attı. 12 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga'yı 6-2, 3-6, 7-6, 1-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup eden turnuvanın 24 numarası Querrey, iki güne yayılan maraton maçı kazanarak adını dördüncü tura yazdırdı.

Dün başlayan ve final setinin 11. oyunu sonunda havanın kararması sebebiyle ertelenen maçta, bugünkü ilk oyunda Tsonga'nın servisini kıran ABD'li tenisçi mutlu sona ulaşmayı başardı. Roland Garros ilk turunda da ertesi güne ertelenen maçın ilk oyununda Renzo Olivo'ya servis oyununu kaptırarak mağlup olan Tsonga, böylece Wimbledon'da da aynı şanssızlığı yaşamış oldu.

Geçen yıl Wimledon'da çeyrek final görerek Grand Slam'lerde kariyerinin en önemli başarısını elde eden Querrey, bu başarısını tekrarlamak adına dördüncü turda Kevin Anderson ile karşılaşacak.