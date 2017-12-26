T24 LogoT24 Logo
Spor

Quaresma'dan açıklama

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quresma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın veda olarak anlaşılması üzerine açıklamada bulundu

26 Aralık 2017 19:09

Beşiktaş\'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quresma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın veda olarak anlaşılması üzerine açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından ailesi ile birlikte fotoğrafını paylaşan Portekizli oyuncu, \"Ben ve kulübümle ilgili çıkan doğruyu yansıtmayan haberlerden bıktım. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. Başkanım, teknik direktörüm ve arkadaşlarımla birlikte, her şey yolunda. Bu kulübe her şeyimizi vermek için buradayız\" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Beşiktaş PortekizliRicardo QuresmaSosyalPortekizliHayatımdaBaşkanımBuDHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24