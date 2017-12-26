Quaresma'dan açıklama

Beşiktaş\'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quresma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın veda olarak anlaşılması üzerine açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından ailesi ile birlikte fotoğrafını paylaşan Portekizli oyuncu, \"Ben ve kulübümle ilgili çıkan doğruyu yansıtmayan haberlerden bıktım. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. Başkanım, teknik direktörüm ve arkadaşlarımla birlikte, her şey yolunda. Bu kulübe her şeyimizi vermek için buradayız\" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL / DHA

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