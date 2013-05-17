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Spor

QPR golcüsü Loic Remy'ye 'toplu tecavüz' suçlaması

İçlerinde Queens Park Rangers'ın Fransız oyuncusu Loic Remy'nin de bulunduğu üç kişi 'toplu tecavüz' suçlamasıyla göz altına alındı

17 Mayıs 2013 13:06

İngiltere'deki Queens Park Rangers futbol takımının oyuncusu Loic Remy, tecavüzle suçlanıyor.  26 yaşındaki Fransız golcünün, Londra'nın batısındaki Fulham bölgesinde iki başka erkekle birlikte gözaltına alındı.

3 kişinin hakkında pazartesi günü bir kadına tecavüz etmeleri yönünde şikayette bulunuldu. BBCTürkçe'de yer alan habere göre Londra polisinden yapılan açıklamada, yaşları 26, 23 ve 22 olan üç erkeğin, bir kadına tecavüz ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Remy, Ocak ayında Marsilya takımından 8 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.

QPR'dan bir yetkili, kulübün iddialar konusunda bilgilendirildiğini, ancak soruşturma devam ettiği için yorum yapmalarının mümkün olamayacağını söyledi.

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