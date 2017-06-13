Putin'in siyasi rakibi Navalny'e hapis cezası

Pazartesi günü gözaltına alınan Rus muhalif lider Aleksey Navalny, çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Navalny’i izin verilmeyen bir protesto gösterisine katılım çağrısında bulunarak toplanma hakkını ihlal etmekten suçlu buldu.

Aleksey Navalny, pazartesi günü Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı bir protesto gösterisine gitmek üzere iken Moskova’daki evinde gözaltına alınmıştı. 12 Haziran’ın Rusya’nın Ulusal Bağımsızlık Günü olması nedeni ile gösterilere izin verilmemişti. Yetkili kurumlar protesto gösterilerini yasa dışı ilan etmişti.

Ancak yine de Navalny’nin katılım çağrısında bulunduğu yolsuzluk karşıtı protesto gösterilerine ülke çapında binlerce kişi katıldı. Polis göstericilere cop ve biber gazı ile müdahale etti. Moskova, Sankt Petersburg ve diğer Rus kentlerinde yaklaşık 1.500 gösterici gözaltına alındı.

Navalny daha önce de hapis cezasına çarptırılmıştı

Rus muhalif lider Navalny mart ayında da yine protesto gösterileri nedeni ile 15 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı. 41 yaşındaki Aleksey Navalny Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i en sert eleştiren siyasi rakiplerinden biri olarak kabul ediliyor. Navalny gelecek yıl Rusya’da yapılacak seçimlerde Vladimir Putin’in karşısında aday olmak istiyor. Kamuoyu anketleri Navalny’nin seçimlerde şansının düşük olduğuna işaret ediyor. Ancak yine de Rus muhalif liderin belli bir kesim üzerindeki etkisi ciddiye alınıyor: Navalny’nin mart ayı sonunda katılım çağrısı yaptığı yolsuzluk karşıtı gösterilere binlerce kişi katılmış, Rusya son 5 içerisindeki en büyük kitlesel gösterilere tanık olmuştu. Sadece Moskova’da gözaltına alınanların sayısı bini aşmıştı.

Birçok başka iddianın yanı sıra protesto gösterilerinin fitilini ateşleyen konu ise Navalny’nin Başbakan Dimitri Medvedev hakkında ortaya attığı yolsuzluk iddiası olmuştu. İddialarda Medmedev'in bir dizi vakıftan oluşan şeffaf olmayan bir emlak imparatorluğu ağını kontrol ettiği öne sürülmüştü. Medmedev uzun süre sessiz kaldıktan sonrar iddiaları "saçmalık" olarak niteleyerek reddetmişti.

ABD ve AB'den Kremlin'e tepki

ABD ve AB, Navalny'nin tutuklanması ve Rusya’daki kitlesel gözaltılara tepki gösterdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada toplu gözaltı işlemleri sert bir dille eleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer Rus makamlarına "tüm barışçıl göstericileri bir an önce serbest bırakması" çağrısında bulundu. Spicer "Rus vatandaşları, kendilerine haklarını korku ve baskı olmadan savunma imkanı tanıyan bir hükümeti hak ediyor" açıklamasında bulundu.

AB ve Uluslararası Af Örgütü de tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Navalny’nin tutuklanmasını "endişe verici" olarak nitelerken Uluslararası Af Örgütü de göstericilere yönelik şiddeti kınayarak Rusya’da "alarm veren bir tablodan" bahsetti.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/afp/dpa, BD/BÖ