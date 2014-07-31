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Dünya
Deutsche Welle

Putin'in sırdaşlarına AB yaptırımı

Avrupa Birliği, yaptırım listesine Rusya lideri Vladimir Putin'e yakın isimleri ekledi.

31 Temmuz 2014 13:04


Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yaptırım listesi 3 şirket ve 8 kişiyi kapsıyor. Listenin başında Rossiya Bank'ın yönetim kurulu başkanı Yuri Kovalçuk yer alıyor. Rossiya Bank'ın büyük hissedarlarından Nikolay Şamalov listedeki bir başka bankacı. Rus bankacılara AB ülkelerine seyahat yasağı getirilirken mal varlıklarının da dondurulması kararlaştırıldı.

Rossiya Bank, AB çevrelerince Putin'e yakın kişilerin finans işlerinin yürütüldüğü banka olarak değerlendiriliyor. Banka, ilhak edilmesinin ardından Kırım'da şubeler açtı. Ayrıca Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılması çabalarına destek veren bir medya grubunun da ortakları arasında yer alıyor.

Putin'in 'judo partneri' listede

Putin'in uzun yıllar birlikte judo çalıştığı Arkadi Romanoviç Rotenberg de yaptırım listesine alındı. Rotenberg, Kırım yarımadasını Rusya'ya bağlayacak bir köprünün ihalesini almıştı. Kırım hükümetinin üst düzey isimleriyle Lugansk ve Donetsk'teki Rus ayrılıkçı liderler de listeye eklenen diğer isimler oldu.

Kamuya ait savunma şirketi Almaz-Antey, Moskova'dan Kırım'a uçan havacılık şirketi Dobrolet ve Kırım hükümetine ait bir banka AB'nin yaptırımına tabi tutulan şirketler oldu.

AB, Rusya'ya uygulanacak ekonomik yaptırım paketini salı günü açıklamıştı. Enerji sektörünü hedef alan paket, Rusya'ya özellikle petrol üretiminde kullanılacak yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Rus bankalarını ciddi şekilde etkileyecek yasak ve kısıtlamalar getiren paket kapsamında Rusya'ya silah ambargosu uygulanması da kararlaştırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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