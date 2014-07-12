Putin'in Latin Amerika çıkarması



Rusya lideri Vladimir Putin, ilk durağı Küba'da Devlet Başkanı Raúl Castro ile bir araya geldi. Putin'in Havana'da imzaladığı 10 anlaşma, Küba ile Rusya arasında enerji, sanayi ve sağlık alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesini öngörüyor. Rusya lideri, Küba resmi haber ajansı Prensa Latina'ya yaptığı açıklamada, "Küba ile yeniden daha güçlü ve daha uzun vadeli işbirliğine hazırız" dedi.

'Güçlenen Rusya'dan memnunuz'

Vladimir Putin, Küba'nın Sovyetler Birliği döneminden kalan 26 milyar Euroluk borcunun silinmesini öngören bir düzenlemeyi imzalamış, kararname Rusya Parlamentosu'ndan geçen hafta geçmişti. Küba, Moskova'ya olan borcunun yalnızca 2,6 milyar euroluk kısmını ödeyecek. Havana'ya bunun için 10 yıl süre tanındı.

Küba Devlet Başkanı Raúl Castro, hükümete bağlı Cubadebate haber portalına yaptığı açıklamada, "Sovyetler'in tarihe karışmasından sonra Rusya, Putin ile tekrar uluslararası alanda önem kazandı. Rusya'nın artan gücünü memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Putin, Fidel'i evinde ziyaret etti

Putin, Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'yu da Havana'daki evinde ziyaret etti. Görüşme 1 saat sürdü. Putin, ziyaret sonrasında gazetecilere, "Gündemdeki uluslararası ve ikili ilişkileri ilgilendiren konularla döviz piyasasındaki gelişmeleri konuştuk. Uzun ve ilginç bir görüşme oldu" dedi. 2006 yılında sağlık sorunlarından dolayı görevlerini devreden Fidel, 13 Ağustos'ta 88 yaşına basacak.

Nikaragua'da sürpriz mola

Putin, programında olmamasına rağmen Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'ya da uğradı. Putin, 2 saati bulan ziyareti sırasında Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Genelkurmay Başkanı Julio César Avilés ile baş başa görüştü. Ortega, "tarihi bir ziyaret" derken, Putin Nikaragua'yı "önemli bir ortağımız" sözleriyle övdü.

Nikaragua, Latin Amerika'da Venezuela'nın liderliğini yaptığı sol eğilimli yönetimlere sahip ülkeler arasında anılıyor. Rusya ile Gürcistan arasında 2008 yılında meydana gelen savaşın ardından Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıyan ender ülkeler arasında yer almıştı.

BRICS Zirvesi ve 2018 hazırlıkları

Putin'in Arjantin temaslarında enerji konusu başı çekecek. Daha sonra Latin Amerika turunun son durağı Brezilya'ya geçecek. Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinin ardından Brezilya Dilma Vana Rousseff ile görüşecek.

Putin, 2018 Dünya Kupası'nın sorumluluğunu resmen devralacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nın 8 Haziran – 8 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenmesini kararlaştırmıştı.

Putin, Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılacak. 15 – 16 Temmuz'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika liderlerinin katılması bekleniyor.