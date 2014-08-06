Putin'in intikam planı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya karşı ekonomik

yaptırım uygulama kararı alan Avrupa Birliği ve ABD'ye sert bir tepki vermeye

hazırlanıyor. Yaptırımların kabul edilemez olduğunu ve uluslararası kuralları da ihlal

ettiğini savunan Putin, buna uygun cevabın verileceğini söyledi.

Voroneş kentine giderken Rus basınına konuşan Putin, ABD ve AB'nin Rus

tüketicilere ve şirketlere zarar vermeye hakları olmadığını belirterek hükümetin bundan

sonra atılacak adımları değerlendirdiğini kaydetti. "Siyasi baskı aracı olarak

ekonominin kullanılması kabul edilemez" diyen Putin, ne tür önlemler alınacağı

konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Putin sadece Rus üreticilerin desteklenmesi ve tüketicilerin üzerindeki yükün artmaması

için önlemler alınacağına ifade etti. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev de Rusya'nın

karşı önlemleri gözden geçirdiğini söylemişti.

Rus gazetesi Vedomosti'de yer alan habere göre, Rusya'nın ekonomik yaptırımlara

tepki olarak Avrupa havayolu şirketlerinin Sibirya üzerinden uçuşlarını engellemesi söz

konusu olabilir. Rusya böyle bir karar alırsa o zaman Avrupa havayolu şirketlerinin

Asya'ya uçuşlarını daha uzun rotalar üzerinden gerçekleştirmesi gerekecek.

Avrupa Birliği ve ABD'nin aldığı ekonomik yaptırım paketiyle Rusya'nın Batılı finans

piyasasına girişi engellenirken, Rusya'ya silah satışı ve ileri teknoloji ihracatının da

yapılmaması kararlaştırılmıştı.