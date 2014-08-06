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Dünya
Deutsche Welle

Putin'in intikam planı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yaptırım kararları alan Avrupa Birliği ve ABD'den intikam almaya hazırlanıyor.

06 Ağustos 2014 00:12

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya karşı ekonomik
yaptırım uygulama kararı alan Avrupa Birliği ve ABD'ye sert bir tepki vermeye
hazırlanıyor. Yaptırımların kabul edilemez olduğunu ve uluslararası kuralları da ihlal
ettiğini savunan Putin, buna uygun cevabın verileceğini söyledi.

Voroneş kentine giderken Rus basınına konuşan Putin, ABD ve AB'nin Rus
tüketicilere ve şirketlere zarar vermeye hakları olmadığını belirterek hükümetin bundan
sonra atılacak adımları değerlendirdiğini kaydetti. "Siyasi baskı aracı olarak
ekonominin kullanılması kabul edilemez" diyen Putin, ne tür önlemler alınacağı
konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Putin sadece Rus üreticilerin desteklenmesi ve tüketicilerin üzerindeki yükün artmaması
için önlemler alınacağına ifade etti. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev de Rusya'nın
karşı önlemleri gözden geçirdiğini söylemişti.

Rus gazetesi Vedomosti'de yer alan habere göre, Rusya'nın ekonomik yaptırımlara
tepki olarak Avrupa havayolu şirketlerinin Sibirya üzerinden uçuşlarını engellemesi söz
konusu olabilir. Rusya böyle bir karar alırsa o zaman Avrupa havayolu şirketlerinin
Asya'ya uçuşlarını daha uzun rotalar üzerinden gerçekleştirmesi gerekecek.

Avrupa Birliği ve ABD'nin aldığı ekonomik yaptırım paketiyle Rusya'nın Batılı finans
piyasasına girişi engellenirken, Rusya'ya silah satışı ve ileri teknoloji ihracatının da
yapılmaması kararlaştırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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