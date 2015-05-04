T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Putin'in 'Gece Kurtları' Almanya'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlıklarıyla bilinen 'Gece Kurtları' adlı Rus motorsiklet grubunun 10 üyesi Almanya sınırını geçti.

04 Mayıs 2015 12:41


Alman polisinin sözcüsü, Rus motorsiklet grubu "Gece Kurtları"nın 10 üyesinin Avusturya üzerinden Almanya'ya giriş yaptığını açıkladı. Bad Reichenhall sınır kapısından Almanya'ya giren motorculara polisin eşlik ettiği, A8 otoyolunu takip eden grubun geceyi Münih'teki bir otelde geçirdikleri belirtildi. Grubun bugün Dachau toplama kampında mola vererek İkinci Dünya Savaşı'nda burada katledilen tutsakları anacakları belirtildi.

Moskova'dan yola çıkan "Gece Kurtları" Beyaz Rusya'yı kat ettikten sonra Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya üzerinden Almanya'ya geçmeyi planlıyordu. Polonya ve Litvanya'dan konvoy halinde geçişlerine izin verilmeyen grup üyeleri bunun üzerine havayoluyla Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geçmiş, yolculuklarına buradan devam etmişti.

'Gece Kurtları' 9 Mayıs'ta Berlin'de

"Gece Kurtları", Ukrayna'nın doğusunda Kiev yönetimine karşı savaşan ayrılıkçılar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlıklarıyla biliniyor. Grup, 9 Mayıs'ta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir geçit töreni düzenlemek istiyor. 9 Mayıs, Kızıl Ordu'nun Nazi Almanyası'nı yenmesinin yıldönümü olarak kutlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinKurtlarıRusAlmanyaKurtları34;nınAvusturyaReichenhallMünihDachauDünya SavaşıMoskovaKurtları34; Beyaz RusyaPolonyaCumhuriyeti SlovakyaLitvanyaSlovakyaBratislavaMayıs Berlin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24