Putin'in 'Gece Kurtları' Almanya'da



Alman polisinin sözcüsü, Rus motorsiklet grubu "Gece Kurtları"nın 10 üyesinin Avusturya üzerinden Almanya'ya giriş yaptığını açıkladı. Bad Reichenhall sınır kapısından Almanya'ya giren motorculara polisin eşlik ettiği, A8 otoyolunu takip eden grubun geceyi Münih'teki bir otelde geçirdikleri belirtildi. Grubun bugün Dachau toplama kampında mola vererek İkinci Dünya Savaşı'nda burada katledilen tutsakları anacakları belirtildi.

Moskova'dan yola çıkan "Gece Kurtları" Beyaz Rusya'yı kat ettikten sonra Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya üzerinden Almanya'ya geçmeyi planlıyordu. Polonya ve Litvanya'dan konvoy halinde geçişlerine izin verilmeyen grup üyeleri bunun üzerine havayoluyla Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geçmiş, yolculuklarına buradan devam etmişti.

'Gece Kurtları' 9 Mayıs'ta Berlin'de

"Gece Kurtları", Ukrayna'nın doğusunda Kiev yönetimine karşı savaşan ayrılıkçılar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlıklarıyla biliniyor. Grup, 9 Mayıs'ta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir geçit töreni düzenlemek istiyor. 9 Mayıs, Kızıl Ordu'nun Nazi Almanyası'nı yenmesinin yıldönümü olarak kutlanıyor.