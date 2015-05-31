Putin‘in dışlanmasına tepki



Gelecek hafta sonu Elmau Şatosu'nda düzenlenecek olan dünyanın en önde gelen sanayi ülkeleri G7 temsilcilerinin bir araya geleceği zirveye Rus lider Putin'in davet edilmemesi tepki çekti.

Alman Ekonomisi Doğu Komitesi Başkanı Eckhard Cordes, “Welt am Sonntag” gazetesine açıklamasında, G7 Zirvesi gibi platformların diyalog kurulması doğrultusunda kullanılmamasının kaçırılan bir fırsat olduğunu vurguladı.

Cordes, “G7 ve Rusya'nın bir araya gelmesi krizin çözümüne katkı sağlayabilir ve Rusya'nın Ukrayna çatışmasında yapıcı bir adım atmaya teşvik edebilir” dedi. Birbiri hakkında konuşmaktansa birbiriyle konuşmanın daha iyi olduğunu belirten Cordes, “Özellikle de kriz döneminde bu tür yerleşik oluşumlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

"Geri dönmeli"

Alman-Rus Forumu'nun Sosyal Demokrat Partili Başkanı Matthias Platzeck ise Putin'e zirveye dönmesi çağrısı yaptı. Platzeck, Rusya'nın G7'ye geri dönemsi gerektiğini belirterek “Yakın ve Ortadoğu'daki çöküş süreçleri; İran, Afganistan ve Suriye'deki sorunlar sadece Rusya ile birlikte çözülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Platzeck, iklimin korunması ve uluslararası terörle mücadele gibi konularda da Rusya'nın desteği olmadan başarı sağlanamayacağını söyledi.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı ve Rusya'nın Ukrayna'daki Rus ayrılıkçılara olası desteği sebebiyle Rusya geçen yıl G8 grubundan çıkarılmıştı. Gelecek hafta sonu Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu'nda Almanya, ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın liderleri bir araya gelecek.