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Dünya
Deutsche Welle

Putin’e kınama

Rus lider Putin’in Zafer Günü’ünde gerçekleştirdiği Kırım ziyareti tepki çekti. ABD ziyaretin ‘provokatif ve gereksiz’ olduğunu açıklarken, Kiev yönetimi de Putin’i ‘saygısızca’ davranmakla itham etti.

10 Mayıs 2014 15:58


Sovyet Ordusu'nun Nazi birliklerini yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kırım'ı ziyaret eden Rusya lideri Putin eleştirilerin hedefi oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kırım'ın halen Ukrayna'ya ait olduğunu söyleyerek, ABD'nin Rusya'nın ‘gayrımeşru adımlarını' tanımayacağını ifade etti.

Ukrayna yönetimi ise Putin'in Kırım ziyaretinin ‘göstere göstere yapılan bir saygısızlık' olduğunu ifade etti. Rusya'nın Ukrayna yasalarını, sınırlara ilişkin düzenlemeler içeren ikili anlaşmaları ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı ihlal ettiğini açıklayan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, mesajında “Bu provokasyon Rusya'nın Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginliklerin tırmanmasını istediğinin ve ikili anlaşmazlığı diplomatik yollardan çözüme kavuşturmaya niyeti olmadığının bir diğer açık kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı sonrasında Ukrayna'nın doğusunda gerginlik tırmanmış ve doğudaki çeşitli kentlerde Rusya yanlısı ayrılıkçıların işgal hareketleri üzerine, Ukrayna ordusu ‘terörle mücadele operasyonu' başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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