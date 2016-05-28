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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den Yunanistan hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir yıldan uzunca bir süredir düzenlediği ilk AB gezisini Yunanistan'a yaptı. İki günlük gezisini tamamlayan Putin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirmek niyetinde.

28 Mayıs 2016 18:08


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki günlük resmi temasları sırasında özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ön plandaydı. Yunanistan'da yeni yatırımlara göz kırpan Putin, Selanik Limanı ve Yunanistan Demiryollarının özelleştirilmesiyle ilgilendiklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Tsipras, Putin'le temasların AB ve Rusya arasında gerilen ilişkiler açısında da olumlu olduğunu vurgulayarak, "Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesi Yunanistan için stratejik bir karardır" açıklamasını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Atina ziyareti öncesinde AB'nin Rusya'ya Kırım'ın ilhakına ilişkin uyguladığı yaptırımların süresinin uzatılması tartışmaları alevlenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Tsipras'la saatler süren görüşmesinin ardından muhalefetteki muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi (Nea Dimokratia) lideri Kyriakos Mitsotakis ile de bir araya geldi. Putin, "Başbakan Tsipras'la üzerinde anlaştıkları hedeflerin muhalefet tarafından da desteklenmesini umduklarını" söyledi. Ana muhalefet lideri Mitsotakis, "Rusya ile ekonomik ilişkilerin turizmden çok daha öteye taşımanın mümkün olduğunu" belirterek Putin'in açıklamalarına olumlu yanıt verdiklerini vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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