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Dünya
Deutsche Welle

Putin’den Türkiye’ye IŞİD suçlaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, IŞİD petrollerinin Türkiye üzerinden gittiğini, uçağın da bu sevkiyatları korumak için vurulduğunu söyledi.

30 Kasım 2015 23:21


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paris'te yaptığı açıklamada, Türkiye'yi IŞİD petrollerinin sevkiyatına destek vermekle suçladı.

Putin, IŞİD'in petrolleri Türkiye üzerinden sevk ettiği yönünde ellerine daha fazla bilgi geçtiğini ve Türkiye'nin Rus uçağını bu sevkiyatları koruma isteğiyle düşürdüğünü kaydetti.

Uçağın düşürülmesinin büyük bir hata olduğunu söyleyen Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zirvede görüşmediğini belirtti.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya, Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım kararı açıklamıştı. Erdoğan, Rusya'nın yaptırımlarına karşı önlemler almadan önce Türkiye'nin duygusal değil sabırlı davranacağını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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