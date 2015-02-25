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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den soykırım benzetmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Doğu Ukrayna'ya karşı tutumunun soykırımı hatırlattığını söyledi.

25 Şubat 2015 19:50


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da gazetecilere yaptığı Doğu Ukrayna'da açlık yaşandığını ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bölgedeki durumu insani bir felaket olarak değerlendirdiğini belirtti. Putin, böyle bir durumda yaşam mücadelesi veren insanlara doğal gaz dağıtımının kesilmesinin soykırıma benzediğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'yı doğal gaz için ödeme yapmaması halinde Rus Gazprom'un Ukrayna'ya yapacağı gaz sevkiyatını da durdurmakla tehdit etti. Putin, bu durumun Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz aktarımında da sorunlara neden olabileceği uyarısını yaptı.

Putin, Rusya'nın bundan on gün önce Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere doğal gaz sevkiyatına başladıklarını belirtmişti. Ayrılıkçılar da kontrollerindeki bölgelere Ukraynalı doğal gaz firması Naftogaz'ın doğal gaz sevkiyatı yapmadığını kaydetmişti.

Öte yandan Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet birlikleri, geçen hafta alınan ateşkes kararına uymaya başladı. Ukrayna ordusu sözcüsü, son 24 saat içerisinde ön cephede hiçbir askerin öldürülmediğini duyurdu.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar da ağır silahları çekmeye başladıklarını kaydetti. Sınırdaki Donetsk kentinin güneyinden 14 tank ve çok sayıda tırdan oluşan bir konvoyun geri çekilmeye başladığı bildirildi.

©Deutsce Welle Türkçe

DW/AFP/Reuters, BW/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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