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Dünya
Deutsche Welle

Putin’den sınır talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında sınır kontrollerinin sıkılaştırılması talimatı verdi.

07 Haziran 2014 19:28


#linsk#Rus haber ajansı İnterfax'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırında görev yapan birliklere kontrollerin sıkılaştırılması ve yasadışı geçişlerin engellenmesi talimatı verdi.

G7 ülkeleri Rusya'nın katılımı olmadan yapılan toplantıda, perşembe günü Rusya'ya ‘sınırdan silah ve eylemci geçişini engelleme' çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ordusuna karşı haftalardır silahlı mücadele yürüten Rusya yanlısı ayrılıkçılar, bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Kiev, Rus yönetimini ayrılıkçıların geçişine ve silah sevkiyatına göz yummakla suçluyordu. Ukrayna yönetimi, perşembe günü üç sınır noktasında kontrolü kaybettiğini duyurmuştu.

Ukrayna'ya uyarı

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna yönetimini ülkenin doğusunda ‘ölçüsüz' askeri operasyonlar yürütülmesine karşı uyardı. Bakan, ‘Tagesspiegel am Sonntag' gazetesine verdiği demeçte, “Askeri operasyonların amacı, ayrılıkçıların daha fazla destekçi toplaması olmamalı” dedi. Steinmeier, Rusya'yı da Ukrayna'nın istikrara kavuşmasına katkı sağlamaya çağırdı. Bakan, sınır güvenliğinden her iki ülkenin de sorumlu olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna sınırı geçişin kolay olduğu ve iyi gözetlenmeyen bir sınır olarak biliniyor. Sınır güvenliğinden sorumlu Rus iç istihbarat servisi FSB de Ukrayna yönetiminin ağır eleştirilerine hedef oluyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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