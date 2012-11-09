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Dünya

Putin'den Rus ordusuna operasyon

Vladimir Putin, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov'u görevden aldı

09 Kasım 2012 15:40

Üç gün önce savunma bakanını görevden alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kez de Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov'u görevden aldı.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov'u görevden aldı.

Putin'in Makarov'un yerine Çeçenistan Savaşı'na komutanlık yapan General Valeri Gerasimov'u atadığı belirtildi.

Rus yetkililer, Savunma Bakanlığı'na ait taşınmaz varlıkların piyasa değerinin altında satışıyla ilgili bir yolsuzluk soruşturması yürütüyor.

Vladimir Putin, geçtiğimiz salı günü Savunma Bakanı Anatoli Serdyukov'u görevden alarak, yerine sadık müttefiki, eski Acil Durumlar Bakanı Sergey Şoygu'yu getirmişti. Rusya'da çok sevilen bir politikacı olan Şoygu Tuva Türklerinden.

General Valeri Gerasimov, 2010 ve 2012 yılları arasında şu anda görevden alınan Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov'un yardımcılığını yapmıştı.

Rusya medyasında yer alan haberlerde, yeni Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un Çeçenistan deneyimi öne çıkarılıyor.

Devlet Başkanı Putin, General Gerasimov'un savunma bakanlığı ile savunma sanayii arasındaki sorunlu ilişkileri düzeltmesi gerekeceğini vurguladı.

Putin, "Sık sık savunma bakanlığından üreticilere verilen siparişlerin değiştiğine tanık olduk. Teknoloji hızla değişiyor, yeni savaş yöntemleri gelişiyor. Tabii ki, ümit veren yeni teknolojileri kucaklamalıyız ama, aynı zamanda, belli bir istikrar da sağlamamız gerekiyor" dedi.

 

 

BBCTürkçe

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