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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den nükleer silah itirafı

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının birinci yılında Moskova'nın operasyonuna ilişkin ayrıntılar gün ışığına çıkıyor.

16 Mart 2015 13:08


Rusya devletine ait Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan "Kırım, Eve Dönüş" belgeselinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de görüşlerine yer verildi.

Uluslararası toplumun nasıl bir tepki vereceği belli olmadığından ilk aşamada operasyonu bizzat yönettiğini söyleyen Putin, "Rusya'nın nükleer gücünü alarma geçirmeye hazırdık" ifadesini kullandı.

'Kimse dünya savaşı başlatmak istemiyordu'

Kıyı güvenliğini sağlamak amacıyla Kırım'a Bastion füzelerinin yerleştirildiğini kaydeden Putin, "Batının askeri müdahalede bulunup bulunmayacağı belli değildi. Yarımadanın tarihi açıdan Rusya'nın bir parçası olduğunu Batılı mevkidaşlarıma samimi bir şekilde anlattım. Anlaşılan kimse bir dünya savaşı başlatmak istemiyordu" dedi.

Kan dökülmesinin önlendiğini savunan Putin, "Yolladığımız askerlerle Kırım sakinlerinin referandumda özgür iradelerini ortaya koyabilmelerini sağladık" dedi. Rusya lideri, "Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmaların Kırım'da tekrarlanmasını önledik" görüşünü dile getirdi. Ukrayna'nın doğusunda 2014 Nisan ayından bu yana meydana gelen çatışmalarda 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'tan bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı. Basın sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in hasta olduğu yolundaki söylentileri yalanlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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