Putin'den Kırım itirafı



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir Rusya devlet televizyonu için hazırlanan bir belgesel filmin fragmanında, Kırım'ın ilhakıyla ilgili detaylara ilk kez yer verdi.

Putin fragmanda Kremlin'de gece boyunca devam eden görüşmelerin ardından ayrılırken herkese "Kırım'ı Rusya'ya geri döndürmek için çalışmaya başlamalıyız" dediğini kaydediyor.

Putin, Rusya özel kuvvetlerinin liderlerinin ve savunma bakanının da katıldığı Kırım'la ilgili söz konusu toplantının 22 Şubat'ı 23 Şubat'a bağlayan gece gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Fragmanda Putin ayrıca Yanukoviç'in kurtarılması için de bir operasyon düzenlenmesi emrini verdiğini kaydediyor. Yanukoviç 22 Şubat'ta Kiev'den Harkov ve Donetsk'e kaçmış, daha sonra yaptığı açıklamada ise Rusya'ya Kırım üzerinden ulaştığını belirtmişti.

Belgeselin ne zaman yayınlanacağına dair ise net bir bilgi verilmedi. Fragmanda sadece "çok yakında" ifadesine yer veriliyor.

Kırım 16 Mart'ta yapılan referandumdan iki gün sonra Rusya'ya bağlanmıştı. Referandumdan yüzde 98 oranında 'evet' oyu çıkmıştı.