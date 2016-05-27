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Dünya
Deutsche Welle

Putin Yunanistan yolcusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki günlük Yunanistan ziyareti bugün başlıyor. Ziyaret nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

27 Mayıs 2016 12:16


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Tsipras ile görüşecek. Yunan hükümet çevreleri, görüşmelerde ekonomik işbirliği, enerji konuları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin öne çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Enerji konusu gündemde

Putin ve Tsipras 2015 yılında "Türk Akımı" boru hattının yapımında işbirliği yapmak için anlaşmaya varmıştı. Ancak "Türk Akımı"nın yapımından Ankara ile yaşanan krizden ötürü vazgeçilmişti. Rusya'nın Güney Akım projesini iptal etmesinin ardından, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan "Türk Akımı" projesi gündeme gelmişti.

Rusya'nın Yunanistan'daki özelleştirme ihaleleriyle de ilgilendiği belirtiliyor.

Putin'in ziyareti nedeniyle başkent Atina'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 2 bin 500'ü aşkın polis görev alıyor. Hükümet merkezi geçişlere kapatıldı.

Aynoroz bölgesine gidecek

Putin, ziyaretinin ikinci gününde Halkidiki yarımadasındaki Aynoroz Özerk Bölgesi'ni ziyaret edecek. Toplam 20 manastırın bulunduğu bölge, Ortodoks Kilisesi'nin önde gelen merkezleri arasında yer alıyor. Manastırlarda dünyanın çeşitli bölgelerinden 2 bin 300'den fazla rahip yaşıyor.

Patrik Kirill de geliyor

Putin, Rus rahiplerin bulunduğu Agiu Panteleimonos manastırını ziyaret edecek. Resmen Yunanistan'a bağlı bölge bin yıldır özerk konuma sahip. Aynoroz'a kadınların girmesi yasaktır.

Athos Dağı'ndaki kutlamalarda Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in de hazır bulunacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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