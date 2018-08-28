Putin Yenisey'de mantar topladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğası ile ünlü Yenisey\'de gerçekleştirdiği dağ yürüyüşünde mantar topladı.

Rusya Devlet Başkanlığı tarafından yayınlanan Başkan\'ın tatil görüntülerinde, ilginç kıyafetleri ile dikkat çeken Putin\'in Yenisey\'deki gezi sırasında, mantar toplama ve dağ yürüyüşü dikkat çekti.

Putin\'e Savunma Bakanlığı Başkanı, Güvenlik Servisi Müdürü Alexander Bortnikov ve Sayano–Shushenskoye Müdürü Gennady Kiselev eşlik etti.

Nehirde gezinti yapan Putin, ayrıca vahşi geyikleri izledi. Devlet Başkanı Tuva Cumhuriyeti\'nde iki gün geçirdi.

Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada, Rus liderin Tuva\'yı turizm amaçlı ziyaret ettiğini belirtti.

Vladimir Putin, Tuva Cumhuriyetini geçen sene de ziyaret etmişti ve Savunma Bakanlığı Başkanı ile balık avlamıştı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tuva Cumhuriyeti tatilinden genel görüntü

