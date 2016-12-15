Putin ve Erdoğan Halep'i görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba akşamı bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede'de Halep'te yaşananların ele alındığı belirtildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov görüşmeyi doğruladı. Peskov, telefon görüşmesinde, dün akşam Halep'te sağlanan kısmi ateşkesin uygulamaya konulmasının görüşüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları da iki liderin Halep'te dün akşam sağlanan ateşkes mutabakatının tam olarak uygulamaya geçirilmesini ve güvenli koridor oluşturularak siviller ve muhaliflerin tahliye işleminin başlaması için ortak çaba harcanmasını görüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e güvenli koridorların açılması sonrasında Türkiye'nin geçici barınma ve insani yardımlar konusunda her türlü önlemi almaya hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

İki liderin bunun yanı sıra görüşmede ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımları ele aldığı kaydedildi.

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afp/reuters, HT/GA