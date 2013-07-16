Putin: Snowden ABD'ye zarar vermeye devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski CIA ajanı Edward Snowden'in, Rus hükümetinin "ABD'li ortaklara zarar vermeyi durdurma" teklifine kendisini insan hakları savunucusu olarak gördüğünü vurgulayarak "Hayır" cevabını verdiğini ve ABD ile ilgili belgeleri açıklamaya devam edeceğini söylediğini belirtti.

Rus Coğrafya Toplumu'nun arkeoloji kampında öğrencilerle buluşan Putin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) yürüttüğü telefon ve internet kayıtlarını izleme programını basına sızdıran Snowden'in Rusya sınırlarına hapsolduğunu aktararak, "Bize davetsiz geldi. Aslında Rusya'yı transit ülke seçerek başka ülkeye uçuyordu. Ancak durumundan haberdar olan Amerikalı ortaklarımız onun sonraki uçuşlarını bloke etti" dedi.

ABD'nin, diğer ülkeleri korkutması nedeniyle hiçbir ülkenin Snowden'i kabul etmek istemediğini dile getirenr Putin, aslında, "ABD'nin Snowden'i Rusya'da kilitlediğini" vurgulayarak, "Bize Noel hediyesi" diye espri yaptı.

Snowden'in durumunun ne olacağı sorusuna "Bilmiyorum. Onun hayatı, onun kaderi" yanıtını veren Putin, Snowden'in Rusya'da kalmak istemediğini, başka ülkeye geçmeyi talep ettiğini belirtti. Snowden'e, "ABD ile belirli düzeyde ilişkilerimiz var, faaliyetlerinizle bu ilişkilere zarar vermenizi istemiyoruz" dediklerini bildiren Putin, "Snowden'in, faaliyetlerini devam ettireceğini, kendisini bir insan hakları savunucusu olarak gördüğünü ve amacının insan hakları, uluslararası hukuk normlarını ihlal eden ABD'ye karşı mücadele etmek olduğunu belirterek 'hayır' dediğini " aktardı.

Vladimir Putin, Snowden'e, "O zaman bizsiz. Bizim mücadele edeceğimiz konularımız var" diye cevap verdiklerini kaydetti.

ABD'nin casuslukla suçladığı Snowden ile ilgili belirsizlik sürmeye devam ediyor. Moskova Şeremetyevo Havaalanı transit yolcu bölümünde bulunan Snowden, geçen Cuma Rusya insan hakları savunucularından oluşan bir ekiple görüşerek Rusya'ya sığınma talebi konusunda kendisine destek vermelerini istemişti. Ancak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Snowden'le temaslarının olmadığını bildirmiş, Rusya Federal Göçmen Bürosu temsilcisi Zalina kornilova da Snowden'in kendilerine henüz bir başvuruda bulunmadığını ifade etmişti.