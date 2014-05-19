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Dünya
Deutsche Welle

Putin: Sınırdaki askerleri çektik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna sınırındaki askerleri çektiklerini açıkladı. NATO ise çekilmeye dair ortada bir işaret olmadığını duyurdu.

19 Mayıs 2014 21:26


Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerine bir hafta kala Kremlin,bir kez daha batı sınırındaki birliklerini geri çektiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna sınırına yakın Briyansk, Rosto ve Belgograd kentlerinde bulunan tatbikat alanlarındaki ilkbahar tatbikatının sona erdirildiğini söyledi. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki krizin barışçıl yollarla çözülebilmesi için şiddetin durması ve taraflar arasında diyalogun sağlanması gerektiğini de ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Rus birliklerinin geri çekildiğine dair ortada herhangi bir delil olmadığını açıkladı. Washington'daki hükümet çevrelerinden de Moskova'nın çekilmeye dair somut kanıtlar ortaya koyması gerektiği ifade edildi.

Ayrılıkçılar seçimleri tanımayacak

Öte yandan Ukrayna'daki ayrılıkçılar 25 Mayıs'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerini tanımayacaklarını açıkladı. Donetsk ve Luhansk'ta kurulan “halk cumhuriyetlerinin” “valisi” Pavel Gubarev Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna hükümeti “terörle mücadele operasyonlarına” devam ettiği sürece müzakerelerin başlamayacağını ifade etti. Gubarev diyalog için ABD ve AB tarafından desteklenen Kiev hükümetinin istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna yönetiminden gözaltına alınan Moskovalı iki gazetecinin serbest bırakılmasını talep ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan muhabirlerin serbest bırakılması için Kiev hükümetine baskı uygulamasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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