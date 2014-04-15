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Dünya
Deutsche Welle

Putin Obama'yı aradı

Ukrayna krizi, Rusya ile ABD liderleri arasında soğuk rüzgârlar estiriyor.

15 Nisan 2014 12:45

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Obama, Moskova’nın talebi üzerine, Putin ile telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

Obama, Putin'i "Ukrayna'yı istikrarsızlaştırma ve zayıflatma tehdidinde bulunan Rusya yanlısı silahlı ayrılıkçılara destek vermekle" suçladı. Putin, iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu savundu.

"Ukrayna'daki tüm gayri nizami kuvvetlerin silahlarını bırakması gerektiğini" kaydeden Obama, Putin'den Rusya yanlısı silahlı gruplar üzerindeki etkisini kullanmaya çağırdı.

Moskova'ya yönelik iddiaların "kaynağı belirsiz enformasyona dayandığını" savunan Putin de Obama'yı "Ukrayna'da şiddete ve kan dökülmesine son vermeye" çağırdı.

ABD ve diğer Batılı ülkeler Moskova yönetimini daha önce Kırım'da uyguladığı bir senaryonun benzerini şimdi de Ukrayna'nın doğusunda sahnelemekle suçluyor.

'Federasyon için referandum yapılabilir'

Ukrayna'nın doğusundaki gerilim çatışmaya dönüşüyor. Silahlı Rusya yanlıları kamu binalarını işgal ediyor. Rusya sınırına yakın Horlivka kentinin emniyet müdürlüğü binası dün Rusya yanlılarının baskınına uğradı.

Ukrayna'nın geçici devlet başkanı Aleksander Turçinov, federal bir yapıya gidilmesi için ülke çapında bir referandum yapılması önerisini gündeme getirdi. Turçinov, referandumun devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceği 25 Mayıs'ta yapılabileceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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