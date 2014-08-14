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Dünya
Deutsche Welle

Putin Kırım'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Kırım'a gitti. Putin'in burada yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

14 Ağustos 2014 12:49

Rusya lideri Putin'in ziyaretine iktidar ve muhalefet partilerinden çok sayıda milletvekili katılıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in gündemdeki sorunların tartışılacağı bir forumda konuşacağı belirtildi.

Bu arada Rusya'nın yardım malzemesi yüklü 280 kamyonluk konvoyu Ukrayna hükümetinin tepkisine yol açtı.

Ukrayna Başbakanı Arseni Yazenyuk, Rusya'nın insani yardım operasyonunu sınırsız alaycılık olarak tanımladı.

Yazenyuk, "Önce Ukrayna'ya tanklarını ve haydutlarını yolladılar. Şimdi de su ve tuz gönderiyorlar" diye tepki gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinKırımPutinRusyaUkraynaBaşbakanı Arseni Yazenyuk RusyaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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