Putin Kırım'da

Rusya lideri Putin'in ziyaretine iktidar ve muhalefet partilerinden çok sayıda milletvekili katılıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in gündemdeki sorunların tartışılacağı bir forumda konuşacağı belirtildi.

Bu arada Rusya'nın yardım malzemesi yüklü 280 kamyonluk konvoyu Ukrayna hükümetinin tepkisine yol açtı.

Ukrayna Başbakanı Arseni Yazenyuk, Rusya'nın insani yardım operasyonunu sınırsız alaycılık olarak tanımladı.

Yazenyuk, "Önce Ukrayna'ya tanklarını ve haydutlarını yolladılar. Şimdi de su ve tuz gönderiyorlar" diye tepki gösterdi.