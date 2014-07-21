Putin işbirliği sözü verdi



Rusya lideri Putin ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte kazanın ardından bir telefon görüşmesinde bulundu. Hollanda hükümet yetkilileri görüşmeden sonra yaptıkları açıklamada, Rus lider Putin'in kazanın meydana geldiği yerde bağımsız uzmanlardan oluşan bir heyetin incelemelerde bulunabilmesi için giriş serbestisi sağlanacağının ve kara kutunun teslim edileceğinin güvencesini verdiği ifade edildi. Putin'in görüşmede, 'tam bir işbirliği' sözü verdiği kaydedildi. Ukraynalı ayrılıkçılar, kara kutunun ellerinde olduğunu iddia ediyor. Hollandalı yetkililer, Putin'in açıklamalarının ardından, uzmanların kaza yerinde cesetlerin teşhisi işlemine başlayabilmesini umuyor.

Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapmakta olan Boeing 777 tipi yolu uçağı perşembe günü Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınlarında düşmüştü. Uçakta bulunan 298 yolcudan kurtulan olmadı. Kazada hayatını kaybeden yolcuların yaklaşık 200'ünün Hollandalı olduğu açıklandı. Cesetlerin Tores kenti garında, soğutmalı vagonlardan oluşan bir trende tutulduğu, trenin ise silahlı ayrılıkçıların gözetiminde olduğu bildiriliyor. Kiev yönetimi ile ayrılıkçılar uçağın düşürülmesine ilişkin olarak birbirlerini suçluyor.

Uzmanlar incelemelere başlayamadı

Şu ana kadar bağımsız uzmanlardan oluşan bir heyet kaza yerinde incelemelerde bulunmayı başaramadı. Rusya yanlısı ayrılıkçıların, pazar günü de uzmanların kaza yerine girişine izin vermediği bildirildi. İngiltere, Fransa ve Almanya Putin'den devreye girmesini ve uzmanların işini yapabilmesini sağlamak için gerekli koşulların oluşturulmasını istemişti.