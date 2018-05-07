Putin dördüncü kez devlet başkanı

Vladimir Putin, Rusya devlet başkanı olarak dördüncü kez göreve başladı. Kremlin'de yaklaşık beş bin kişinin katılımıyla yapılan törende yemin eden Putin, 2024 yılına kadar sürecek Rusya Devlet Başkanlığı görevine bir kez daha üstlendi.

Törende elini Rus anayasasının üzerine koyarak yemin eden Putin, "Rusya; onun şu anı ve geleceği için her şeyi yapmamın vazifem ve hayatımın amacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

65 yaşında dördüncü defa devlet başkanı olan Putin, en önemli rakibinin seçime katılmasına izin verilmediği Mart ayındaki seçimlerde oyların yüzde 77'sini almıştı.

Törende konuşan Putin, "samimi destekleri" ve "bağlılıkları" için kendisini seçen Ruslara teşekkür etti ve ülkenin ekonomisini canlandırma sözü verdi. Devlet başkanı olarak yeni dönemini Rusya'daki yaşam standardını yükseltmeye adayacağını belirten Putin, "İnsanlar daha iyi yaşayacaklar" dedi.

"Hayatın her alanında atılım yapmamız gerekiyor. Böyle bir atılıma da sadece yeni ve ilerici olan her şeyi kabul edip haksızlığı reddeden açık bir toplum ile erişilebileceğine inanıyorum" diye konuşan Putin, üstündeki "büyük sorumluluğun" farkında olduğunu belirtti.

Putin, "devletin başkanı olarak Rusya'nın gücü, refahı ve ününü çoğaltmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Almanya'nın eski başbakanı Schröder de törene katıldı

Putin'in Rusya yapımı bir limuzin ile geldiği törene katılanlar arasında Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder de vardı. 1998 ile 2005 yılları arasında Almanya Başbakanı olan Schröder, töreni Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in arasında, ön sırada yer alan koltuktan izledi. Schröder, politikayı bıraktığından bu yana Rus enerji şirketleri için çalışıyor ve bu konuda özellikle Almanya'da eleştiriliyor.

Törenden kısa bir süre sonra Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Putin'i 18 Mayıs'ta Rusya'nın Soçi kentinde ziyaret edecek. Açıklamada Putin'in 5 Haziran tarihinde Viyana'yı ziyaret edeceği de belirtildi.

Putin'in başbakan adayı Medvedev

Tören sonrasında Kremlin'den yapılan başka bir açıklamada ise Putin'in Duma'dan başbakanlık koltuğu için hâlihazırdaki Başbakan Medvedev'i desteklemesini istediği belirtildi.

1999 yılından bu yana iktidarda olan Putin, Mart 2000 yılına kadar başbakan olarak görev yaptıktan sonra 2000-2008 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı görevini yürüttü. Rus anayasasına göre devlet başkanlığı en fazla iki kere üst üste yapılabiliyor. Bu nedenle 2008 yılında başbakan olan Putin, dört sene yürüttüğü bu görevi 2012'de bıraktı ve o seneki seçimlerde devlet başkanı seçilerek bu görevi icra etti. Mart 2018'deki seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Putin'in 2024 yılına kadar bu görevi yürütmesi bekleniyor.

Putin'in tekrar başbakan olması için önerdiği 52 yaşındaki Medvedev ise Putin'in başbakan olduğu 2008 ile 2012 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürütmüş, ardından 2012'de Putin'in devlet başkanı olmasıyla kendisi de başbakanlık görevine geri dönmüştü.

dpa,AFP/DÇÜ,ÖA

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