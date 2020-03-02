Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'savaş' açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kimseyle savaşa girmeye niyetimiz yok" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre TASS haber ajansına konuşan Putin, "diğer ülkeleri de Rusya'yla savaşmaktan caydırmak istediklerini" dile getirdi.

Putin, diğer ülkelerin savunma harcamalarının düşerken Rusya'nın orduya daha çok harcama yaptığını söyleyerek, hasımlarının "Rusya'yı yakalamaya çalıştığını" söyledi.

TASS, bahsi geçen röportajın 20 Şubat'ta yapıldığını ancak bugün yayımlandığını duyurdu.

İdlib'de Suriye ordusunun saldırısı sonucunda 34 Türk askerinin şehit olmasının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısına 'Bahar Kalkanı Harekâtı'nı başlattığını duyurdu. İdlib'de Rusya, Suriye ordusuna hava desteği veriyor. 5 Mart'ta Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya'da bir araya gelecek.