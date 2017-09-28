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Putin, bugün Türkiye'ye geliyor

Erdoğan-Putin görüşmesinin ana gündemi Suriye

28 Eylül 2017 12:45

Ankara, bugün önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.

Ankara'ya öğleden sonra gelecek olan Putin'in heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer alıyor. İki lider, Külliye’de önce baş başa özel bir görüşme gerçekleştirecek ardından heyetler arası görüşmeler yapılacak. Erdoğan, daha sonra Putin ve heyeti onuruna yemek verecek.

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın üst düzey diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre; görüşmenin ana gündemi Suriye. 15 Eylül'de yapılan Astana toplantısında İdlib’de kurulacak çatışmasızlık bölgesi üzerinde Türkiye, İran ve Rusya mutabakata varmıştı. İdlib’in kuzeyine Türk askerinin konuşlanması kararlaştırılmıştı. İdlib’de, 500 asker konuşlanacak. Ancak bu askerler muharip olmayacak. Bu bölgedeki sivil geçişleri, insani yardımlar ve çatışmasızlığın sürmesi için görev yapacak. İhtiyaca göre, asker sayısı artırılıp azaltılabilecek. İdlib’de 3 ülkenin askeri konuşlanması Nisan 2018’e kadar sürecek. İki lider, konuşlanmanın ne zaman yapılacağına, sınırlarının ne olacağına, ne tür silahlar bulundurulabileceğine karar verecek. 

Sivillerin durumu

İki liderin ele alacağı bir diğer konu, İdlib’deki sivillere yönelik saldırılar olacak. Türkiye, bir süredir Rusya’nın İdlib’deki teröristlere yönelik saldırılarında ılımlı muhaliflerin ve sivillerin öldürülmesinden rahatsızlık duyuyor. Erdoğan, Putin’e rahatsızlığı iletecek, bu tür hataların Suriye’deki ateşkes ortamını olumsuz etkilediğini belirtecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de yaşayan 2,5 milyona yakın sivilin bu operasyonlardan etkilenmemesi ve yeni bir göç dalgasının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını da Putin’den isteyecek.

S-400, Türk Akımı

Liderler, ikili ilişkileri ilgilendiren konuları da değerlendirecek. S-400 füzeleri, Türk Akımı Doğalgaz Projesi ve Akkuyu Nükleer Santralı Projesi de ele alınacak.

Görüşmede, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi, vizelerin kaldırılması da gündeme gelecek. Rusya’nın Türkiye’ye doğalgazda yapacağı indirimin de gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Enerji kulislerinde, Rusların, Türkiye’ye ihraç ettiği doğalgazda yüzde 10.25 dolayında indirim yapabileceği konuşuluyor.

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