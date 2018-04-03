T24 LogoT24 Logo
Gündem

Putin, Ankara'ya geldi (2)

ERDOĞAN, PUTİN’İ TÖRENLE KARŞILADI Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Putin daha sonra karayolu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi

03 Nisan 2018 19:23

ERDOĞAN, PUTİN’İ TÖRENLE KARŞILADI
Esenboğa Havalimanı\'nda karşılanan Putin daha sonra karayolu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin\'i Rus ve Türk Bayraklarını taşıyan atlı süvariler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Putin\'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından Putin, Muhafız Alayı tören kıtasını, “Merhaba Asker” diyerek selamladı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Putin merdivenlerde Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi.
Karşılama törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Ercan Topaca katıldı. 16 Türk devletini temsil eden askerler de tören alanında hazır bulundu. 


AKKUYU TEMEL ATMA TÖRENİNE GEÇTİLER
Erdoğan ile Putin, karşılamanın ardından video konferans yoluyla gerçekleşen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali\'nin temel atma törenine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Karşılamadan genl ve detaylar 

Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERDOĞAN PUTİNİ TÖRENLE KARŞILADI Esenboğa HavalimanıPutinCumhurbaşkanlığı KülliyesiCumhurbaşkanı Erdoğan Putin RusTürk BayraklarınıErdoğanArdından Putin Muhafız AlayıAsker”TürkiyeRusyaKarşılamaDışişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24