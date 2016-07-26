Putin - Erdoğan görüşmesi 9 Ağustos'ta



Rusya'yı ziyaret eden Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da görüşeceğini açıkladı. Bu buluşma ile Türkiye ve Rusya arasındaki uçak düşürme krizinden sonra iki ülke lideri ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak.

Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkoviç ile görüşen Şimşek, Türk büyükelçinin verdiği bilgi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ağustos'taki görüşmeyi teyit ettiğini ifade etti. Rusya ile ilişkilerin hızla normale dönmesi ve ilişkileri 24 Kasım 2015 öncesinin ötesine taşımak istediklerini dile getiren Şimşek, "Son dönemde yaşadığımız talihsiz süreçte Rusya'nın ilkeli duruşu ve bize verdiği desteğinden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

Dvorkoviç de Rusya'nın Türkiye ile yapıcı bir işbirliğine hazır olduğunu, zarar gören ilişkilerin adım adım yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Uçak düşürme krizi

Türkiye'nin Suriye sınırında bir Rus askeri uçağını düşürmesi iki ülke arasında kriz yaşanmasına neden olmuştu. Türkiye'ye sert tepki gösteren Rusya, Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulamış, Ankara ile Moskova arasındaki diplomatik ilişkiler de kesintiye uğramıştı.

Geçen haziran ayında ise Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği mektup sonrası iki ülke arasındaki yakınlaşma süreci yeniden başladı. Ancak mektubun içeriği ile ilgili tarafların açıklamaları farklı oldu. Kremlin, Erdoğan'ın mektupta özür dilediğini ifade ederken, Ankara, Erdoğan'ın özür dilemediğini, Rus pilotun ölümü nedeniyle "üzgün" olduğu mesajı ilettiğini ifade ediyor.

Bu görüşme sonrası 29 Haziran'da Erdoğan ve Putin arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. İki lider görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı ve daha sonra Moskova, turizm alanı dâhil Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları art arda kaldırdı. Putin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra da Erdoğan'ı arayarak destek mesajı verdi. Putin, Türkiye'de anayasal düzen ve istikrarın hızla yeniden tesis edilmesi temennilerini iletti.