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Pülümür'de 8 terörist öldürüldü 

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 8 terörist öldürüldü

16 Aralık 2017 21:58

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'nin Pülümür İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK\'lılar arasında çıkan çatışmada, 8 terörist öldürüldü.
Pülümür\'de MİT ile koordineli yapılan çalışmaların ardından jandarma komando birlikleri Kızılmescit- Karagöl Dere mevkii bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 4\'ü kadın, 8 terörirst etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 5 kalaşnikof, 3 adet M-16 ve 1 de glock marka tabanca ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

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