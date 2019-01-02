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Spor

Pulisic Chelsea'de

Chelsea, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Christian Pulisic'i 64 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı

02 Ocak 2019 17:46

Borussia Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki ABD'li futbolcu Christian Pulisic'in transferi için Chelsea ile 64 milyon Euro bonservis karşılığı anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Pulisic'in sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacağı, 2019-2020 sezonundan itibaren de Chelsea forması giyeceği kaydedildi.

Alman ekibinde sportif direktör Michael Zorc, Pulisic'in Premier Lig'de oynama hayali olduğunu, bundan dolayı Chelsea'nin sunduğu cazip teklifi kabul ettiklerini aktardı. Borussia Dortmund'da 2015-2016 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan Pulisic, çıktığı 115 resmi maçta 15 gol atmayı başardı.

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