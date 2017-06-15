Puanda ve ücrette rekoru Robert Kolej kırdı

Yabancı özel liselerde 2017-2018 taban puanları ve ücretleri açıklandı. Liseler arasında Amerikan Robert Lisesi hem puan hem de ücrette rekor kırdı. Okul 1000 üzerinden açıkladığı I. dönem önkayıt taban puanını geçen yıla göre 2.5 puan artırarak 995.5 olarak açıkladı.

Okulun öğrenim ücreti de belli oldu. Yaklaşık yüzde 20 zam yapan okulda hazırlık sınıfı peşin 71 bin TL. 10 taksit 73 bin 300 TL. 7 gün yatılı peşin 109 bin 350 TL, bu ücret 10 taksitle 112 bin 800 TL.

5 Yıllık ücret: 546 bin TL

Çocuğunu Robert’te okutmak isteyen ailenin 5 yıllık öğrenim ücreti peşin ve gündüzlü olursa, 5 yıl boyunca da hiç zam olmayacağı varsayılırsa 355 bin TL, 10 taksitli 366 bin 500 TL. Eğer çocuk yatılı olursa bu kez de 5 yıl için peşin 546 bin 750 TL ödeyecek.

Eğer bu ödemeyi 10 taksitle yaparsa, miktar bu kez 564 bin TL olacak. İlk dönem kayıtları 30 Haziran’da başlayacak yabancı özel liselerin 2017-2018 öğretim yılı I. Dönem Taban puanları ve ücretleri:

Saint Joseph Fransız Lisesi:

Puanı 10 puan artışla 880 oldu. Okulun kontenjanı geçen yıla göre 22 kişi arttı ve 198 oldu. Ücreti peşin 45 bin 117 TL. Okulun taban puanı geçen yıla göre 20 puanlık artışla 860 oldu. Okulun kontenjanı geçen yıla göre 20 kişi azaldı ve 170. Öğrenim ücreti peşin 43 bin 5 TL, 5 taksit 45 bin 750 TL.

Notre Dame De Sion Fransız Lisesi:

Okulun taban puanı 10 puan artarak 870 oldu. Okulun kontenjanı geçen yıl olduğu gibi 140. Bu yıl ücreti 45 bin 840 TL.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi:

Geçen yıla göre puanı 10 puan arttı ve 855 olarak açıklandı. Kontenjanı 92. Ücreti bu yıl 45 bin 550 TL.

Saint Michel Fransız Lisesi:

Geçen yıla göre puanı 20 puan artı ve 840 oldu. Kontenjan 4 arttı ve 100 oldu. Öğrenim ücreti 45 bin 380 TL.

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi:

Okul geçen yıl taban puanını 900 üzerinden 790 olarak açıklamıştı Bu yıl 10 puan artış yaptı ve puanı 800 oldu. Kontenjanı geçen yıl 72’ydi. Öğrenim ücreti bu yıl peşin 34 bin 400 TL.

Üsküdar Amerikan Lisesi:

Geçen yıl puanı 400 üzerinden 392.5’ti, bu yıl 2.5 puan artırılarak 395 oldu. Kontenjan geçen yıl olduğu gibi 90 kız 90 erkek olmak üzere 180. Öğrenim ücreti peşin 63 bin 896 TL, 10 taksit 66 bin 505 TL.

Tarsus Amerikan Koleji:

Okulun puanı geçen yıla göre 5 puan artarak 365 oldu. Kontenjanı 12 kişi arttı ve yarısı kız 120 oldu. Öğrenim ücreti peşin 46 bin 550 TL, 10 taksit 48 bin 450 TL. Yatılılık ücreti 23 bin 868 TL.

İzmir Amerikan Koleji:

Geçen yıla göre puanı 10 puan arttı, 380 oldu. Kontenjan yarısı kız yine 168. Ücreti peşin peşin 48 bin 510 TL, yatılılık ücreti ise peşin 31 bin 232 TL, 10 taksit 32 bin 508 TL.

Alman Lisesi:

Geçen yılki gibi puanı 900 üzerinden 890. Kontenjan da değişmedi, 130. Öğrenim ücreti peşin 43 bin 400 TL, 10 taksit 46 bin 600 TL.

Galileo Galilei İtalyan Lisesi:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı Yerleştirmeye Esas Puan’a (YEP) göre öğrenci alan lise geçen yıl olduğu gibi taban puanı 500 üzerinden 460 olarak açıkladı. Okulun geçen yıl kontenjanı 63. Okulun öğrenim ücreti 33 bin TL.

İtalyan Lisesi:

YEP’e göre geçen yıl 475 olan puan bu yıl 5 arttı ve 480 oldu. Kontenjan geçen yılki gibi 80. Okulun öğrenim ücreti 33 bin TL.