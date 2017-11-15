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PTT'yi, evlenmek için soymuş

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, PTT şubesini soyan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı

15 Kasım 2017 16:01

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, PTT şubesini soyan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. B.B. evlenecek olması nedeniyle PTT şubesini soyduğunu söyledi.
10 Ekim\'de Kandıra Kefken\'de, gece PTT şubesine giren 2 hırsız, şubede bulunan bin 500 TL\'yi çaldı. Jandarma, PTT şubesini soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, önce hırsızların kullandığı aracın plakasını, daha sonra ise kimliklerini tespit etti. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Sakarya Karasu\'da düzenlenen operasyonla B.B. ve A.A\'yı yakalayarak gözaltına alındı. 2 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. B.B. evlenmek için paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle PTT şubesini soyduğunu söyledi. 2 kişi adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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