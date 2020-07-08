PTT'den emeklilere kredi açıklaması

PTTBank, emekli maaş müşterileri için 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel kredi imkanı sunacak.

PTTBank, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Kurum, emekli maaş müşterileri için de 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel kredi imkanı sunacak.

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak. Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.

SMS ile kredi dönemi

PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.