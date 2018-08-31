PSV, Aziz Behich'i resmen duyurdu

BURSA,(DHA)

PSV Eindhoven, Bursaspor\'dan Aziz Behich\'i kadrosuna kattı.

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Bursaspor\'dan savunma oyuncusu Aziz Behich\'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Hollanda ekibi, Aziz Behich ile 2022\'ye kadar sözleşme imzaladı. Bursaspor\'da 6 sezon forma giyen Avustralya asıllı sol bek Aziz Behich, toplamda 142 maçta ter döktü. Yeşil beyazlı takımda oynadığı maçta 6 kez gol sevinci yaşayan Aziz Behich, hafta içerisinde ise Özlüce\'de takım arkadaşları ve kulüp personelleri ile vedalaşarak Hollanda\'ya gitmişti.

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