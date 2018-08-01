PSG'nin ilk hedefi Alman panzeri

Teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getiren Paris Saint Germain, transfer de Almanya pazarına yöneldi. Kadrosunda Julian Draxler ve Kevin Trapp gibi Alman oyuncuları bulunduran Paris Saint Germain, Tuchel'in stoper transferi konusunda istekte bulunmasının ardından Bayern Münih'in deneyimli stoperi Jerome Boateng için çalışmalara başladı. Boateng için konuşulan bedel ise 50 milyon Euro.

Le Parisien gazetesinin haberine göre; sportif direktör Antero Henrique, 29 yaşındaki stoperin menajeriyle geçtiğimiz hafta Paris'te yaptığı görüşmede mutabakata vardı. Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenige de Fransız ekibinin Boateng ile ilgilendiğini geçtiğimiz günlerde doğrulamıştı. Yeni sezonda üçlü savunmayı sıkça kullanmak istediği bilinen Tuchel'in bu planı için Boateng'in transferine büyük önem verdiği biliniyor. Bavyera ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için 40 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkaran Paris Saint Germain, Bayern Münih'in talep ettiği 50 milyon Euro'luk ücretin aşağı çekilmesini bekliyor.