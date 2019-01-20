PSG'den 9 gollü galibiyet

Fransa Ligue 1'in 21. hafta karşılaşmasında geçen hafta Guingamp'a Fransa Kupası çeyrek finalinde 2-1'le elenen PSG, sahasında Guingamp'ı adeta kupada elemesine pişman etti.

Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada PSG, Guingamp'ı 9-0 mağlup etti.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren goller, 11 ve 68'de Neymar, 27, 45 ve 80'de Mbappe, 60, 66 ve 76'da Cavani ve 83'te Thomas Meunier'den geldi.

Bu sonuçla ligde namağlup olan PSG puanını 50'ye yükseltirken, Guingamp 14 puanda kaldı.