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Spor

PSG'den 9 gollü galibiyet

Bu sonuçla ligde namağlup olan PSG puanını 50'ye yükseltti

20 Ocak 2019 17:42

Fransa Ligue 1'in 21. hafta karşılaşmasında geçen hafta Guingamp'a Fransa Kupası çeyrek finalinde 2-1'le elenen PSG, sahasında Guingamp'ı adeta kupada elemesine pişman etti.

Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada PSG, Guingamp'ı 9-0 mağlup etti.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren goller, 11 ve 68'de Neymar, 27, 45 ve 80'de Mbappe, 60, 66 ve 76'da Cavani ve 83'te Thomas Meunier'den geldi.

Bu sonuçla ligde namağlup olan PSG puanını 50'ye yükseltirken, Guingamp 14 puanda kaldı.

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