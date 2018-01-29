PSG'de ayrılık gerçekleşiyor

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Lucas Moura'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Bu sezon hücum hattında yaşadığı yaratıcılık sorununu çözmek için transfer çalışmalarını sürdüren Tottenham, aradığı ismi buldu.

beIN Sports'un haberine göre; Paris Saint Germain'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Lucas Moura için yaptığı teklifi 35 milyon Euro'ya çıkartan Londra ekibi Ligue 1 lideriyle anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gelen 25 yaşındaki futbolcuyla da prensip anlaşmasına varan Tottenham'ın, 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Lucas Moura'nın transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.