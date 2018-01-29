T24 LogoT24 Logo
Spor

PSG'de ayrılık gerçekleşiyor

Yıldız oyuncu için Tottenham, PSG ile anlaşma sağladı

29 Ocak 2018 15:10

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Lucas Moura'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Bu sezon hücum hattında yaşadığı yaratıcılık sorununu çözmek için transfer çalışmalarını sürdüren Tottenham, aradığı ismi buldu. 

beIN Sports'un haberine göre; Paris Saint Germain'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Lucas Moura için yaptığı teklifi 35 milyon Euro'ya çıkartan Londra ekibi Ligue 1 lideriyle anlaşma sağladı. 

Geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gelen 25 yaşındaki futbolcuyla da prensip anlaşmasına varan Tottenham'ın, 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Lucas Moura'nın transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

 

ETİKETLER

PSGParisTottenhamLigue 1Premier LigtransferLucas Moura35 milyon Euroayrılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24