PSG Leverkusen’i dağıttı



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 4 Alman temsilcisinden biri olan Bayer Leverksen’in çeyrek final rüyası ikinci tur ilk maçında adeta çimlere gömüldü. Kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi Paris St.Germain’i ağırladığı maçta rakibine 4-0 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan konuk takım orta sahada kaptığı top sonrası henüz 129'uncu saniyede Blaise Matuidi'nin golüyle öne geçti. Daha sonra sahneye çıkan Paris ekibinin süper yıldızı Zlatan İbrahimovic, attığı 2 golle adeta maçı kopardı. Emir Spahic’in kendi ceza alanı içinde Ezeqiuel Lavezzi’yi formasından çekip düşürmesine maçın Macar hakemi Kassai penaltı kararı verdi. Vuruşu kullanan İbrahimovic farkı ikiye yükseltti (39.). İsveçli yıldız 42’nci dakikada ceza alanı dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla skoru ilk yarıda 3-0’a taşıdı (42.).

Leverkusen 10 kişi kaldı

İkinci yarıda Bayer Leverkusen teknik direktörü Sami Hyypiä’nin Stefan Reinartz ve Julian Brandt müdahalesi de işe yaramadı. Zira 59’uncu dakikada ikinci sarı kartını göre Spahic takımını 10 kişi bıraktı (58.). Kalan bölümde rakibine direnemeyen Leverkusen, bitime 2 dakika kala kalesinde 4’üncü golü gördü. Yohan Cabaye 88’inci dakikada maçın skorunu belirledi. Bayer Leverkusen bu maçın rövanşını 12 Mart’ta rakip sahada oynayacak. Kulübün sportif direktörü Rudi Völler “Böylesi farklı bir yenilgi almak gerçekten acı oldu” derken maçta 90 dakika forma giyen Türk milli oyuncu Ömer Toprak da “Bu farklı sonuç krizini, bu dönemi aşmak için sıkı çalışmalıyız” diye konuştu.

Barcelona, Manchester’da kazandı

Şampiyonlar Ligi’nin bir diğer eşleşmesinde İspanyol devi Barcelona, İngiliz temsilcisi Manchester City’yi sahasında 2-0 yenerek rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Katalan ekibinin gollerini 54’üncü dakikada penaltıdan Lionel Messi, 90’ıncı dakikada Dani Alves kaydetti.

Penaltı pozisyonu sırasında Arjantinli savunmacı Martin Demichelis, vatandaşı Messi’yi düşürmesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Manchester cephesi ise pozisyonun ceza alanı dışında olduğu itirazında bulunsa da penaltı kararı değişmedi. Maçın rövanşı 12 Mart'ta oynanacak.

Son şampiyon sahne alıyor

Şampiyonlar Ligi’ne bu akşam iki karşılaşmayla devam edilecek. Kupanın son sahibi Bayern Münih, Arsenal deplasmanında avantajlı bir skor arayacak. Londra'nın Emirates Stadı'daki mücadele TSİ 21:45'te başlayacak. Gecenin diğer maçında İtalyan temsilcisi Milan, Türk milli oyuncu Arda Turan'ın da formasını giydiği İspanyol Atletico Madrid'i konuk edecek. Giusseppe Meazza Stadı'ndaki maçın başlama saati TSİ 21:45.