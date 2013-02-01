'PS4 20 Şubat'ta tanıtılacak'

Teknoloji dünyasına yayılan söylentiler, Japon devi Sony’nin bu ayın sonunda PlayStation 4’ü tanıtacağı yönünde. Şirketin internete koyduğu video iddiaları güçlendirse de, yöneticilerin açıklamaları PS4’ün henüz tanıtılmayacağı yönünde.



Sony, 2013’te oyun konsolları piyasasındaki rekabette ilk adımı atan taraf olmaya kararlı. Şirketin oyun birimi, Sony Computer Entertainment (SCE), internette yayımladığı videoda, PS4 için 20 Şubat tarihini verdi. Videoda, PS kumandasında yer alan dört tuşa ait yakından çekimler yer alıyor.

Video sayfasında, PS4’ün tanıtılacağı etkinlik hakkında da bilgi veren ibareler, etkinliğin 20 Şubat tarihinde ve beklendiği gibi ABD’nin New York kentine gerçekleşeceğine işaret ediyor.

ComputerWorld’ün haberine göre, Sony CEO’su Kazuo Hirai ile SCE CEO’su Andrew House, son aylarda yaptıkları açıklamalarda, yeni bir konsolun sunulacağı iddialarını reddetmiş ve PS3’ün satışlarının iyi olduğunu belirtmişti.

SCE sözcüsü Satoshi Fukuoka ise Tokyo’da yaptığı açıklamada, New York’taki etkinliğin, ‘PlayStation’ın geleceğini konuşacağımız bir etkinlik olacağını’ söyledi. Fukuoka, konu hakkında detay vermeyi reddetti ve Sony’nin bu tür etkinlikleri ara sıra düzenlediğine dikkat çekti. Sony’nin benzer bir etkinliği en son olarak 2011’de Tokyo’da düzenlenlenmiş, Vita konsolu ele alınmıştı.



Yeni konsol yeni isim



Sony, ilk üç oyun konsolunu sırasıyla 1994, 2000 ve 2006 yıllarında piyasaya sürdü. Yeni konsol için doğru bir zamanlama seçtiği görülen Sony’nin, yeni oyun konsolu için de yeni bir ad düşündüğü ve bu adın ‘Orbis’olacağı öne sürüldü.

Wedbush Securities piyasa araştırma şirketinin analisti Michael Pachter, Twitter mesajında, ‘Sony’nin 20 Şubat’taki etkinliğinde yatırımcı ve basını davet ettiğini, bunun da yeni konsol tanıtımına işaret ettiğini’ söyledi.

Sony, geçmişte çıkan haberlerde en büyük rakibi Microsoft’tan daha hızlı hareket etmek istediğini ortaya koymuştu. Söylentiler, her iki şirketin PS4 ve Xbox 720 konsollarını Mart ayında sunabilecekleri yönündeydi. Rekabette güç kaybeden Nintendo’nun ise günlük oyun ihtiyacını karşılayacak daha basit bir donanım ileri sürmesi bekleniyor. Wii U konsolu nedeniyle satışları düşen Nintendo, kısa süre önce stratejisini değiştireceğini açıklamıştı.