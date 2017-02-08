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BBC Türkçe

Protestoların gölgesinde güvensizlik oylaması

Romanya'da kitlesel protestolara neden olan 'yolsuzluk affı tasarısını' gündeme getiren hükümet için güvensizlik oylaması yapılıyor. Hükümetin görevini sürdürmesi beklense de sokaklara eylemler devam ediyor.

08 Şubat 2017 16:34

Romanya'da tartışmalı yolsuzluk yasasını gündeme getiren ve yüzbinlerce kişinin sokağa dökülmesine neden olan merkez sol hükümet hakkında Çarşamba günü güvensizlik oylaması yapılıyor.

Romanya Başbakanı Sorin Grindeanu başkanlığındaki hükümetin bu oylamayla düşürülmesi beklenmiyor.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti ve küçük koalisyon ortağı Demokratik Liberaller Birliği, mecliste çoğunluğu elinde tutuyor.

Hükümeti istifaya çağıran protestocular Başkent Bükreş'in meydanlarında toplanarak gösterilere devam ediyor.

Romanya hükümeti, birçok siyasetçiyi yolsuzluk soruşturmalarına karşı koruyacak bir yasa tasarısını gündeme getirmiş ve bu nedenle de ülkede 1989'da komünizmin yıkılmasından bu yana görülen en büyük gösteriler düzenlenmişti.

Hükümet, 'yolsuzluk affı' olarak anılan yasa tasarısını iptal etme kararı almış ancak buna rağmen gösteriler devam etmişti.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Yohannis, ülkenin "tam anlamıyla bir siyasi kriz" yaşadığını söylemişti.

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RomanyaHükümetinBaşbakanı Sorin GrindeanuSosyal Demokrat PartiDemokratik Liberaller BirliğiBaşkent BükreşCumhurbaşkanı Klaus Yohannis

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