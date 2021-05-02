Prof. Nadir Devlet hayatını kaybetti

Türk dünyası tarihi ve uluslararası ilişkileri uzmanı Prof. Nadir Devlet, kanser dolayısıyla yaşamını yitirdi.

Bir süredir Ataşehir Memorial Hastanesi’nde kanser tedavisi gören Nadir Devlet, 27 Nisan’da solunum güçlüğü sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Eşi Beril Devlet, Nadir Devlet’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Nadir Devlet kimdir?

15 Temmuz 1944, Mukden / Mançurya / Şenyang (Shenyang) doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Bölümü (1971) mezunu. Yüksek lisansını 1972-74 yılları arasında Münih Maximilian Üniversitesi Türkoloji ve Yakın Doğu Enstitüsünde yaptı. 1976-82 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsü’nde “1905-1917 Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi” adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1963-67 yılları arasında MEB İslâm Ansiklopedisi’nde tashih memuru, 1967-71 yıllarında ise T.A.E.’de sözlük tarama memuru olarak çalıştı. 1972-84 yılları arasında Hürriyet Radyosu Tatar-Başkurt Servisinde radyo programcılığı yaptı. 1986-91 yılları arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezinde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1989-90 yıllarında Columbia Üniversitesi Orta Asya Araştırmalarında misafir-araştırmacı öğretim üyeliği yaptı. 1984 yılından sonra Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi ve 1991 yılından sonra da Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdür yardımcılığı görevini üstlendi.

Makaleleri Türk Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları, Emel, MÜ Türklük Araştırmaları dergileri ile Londra’da çıkan üniversite dergilerinde yer aldı. Rusya Türkleri’nin Millî Mücadele Tarihi adlı kitabıyla 1985’te Türkiye Millî Kültür Vakfı Ödülünü kazandı.

Sayıları iki yüzü aşan makaleleri başta Türkçe, kalanları İngilizce, Tatarca ve Rusça olarak yayınlanmıştır. Kitaplarının sayısı da otuza ulaşmıştır (Türkçe, Tatarca, İngilizce ve Rusça). Prof. Dr. Nadir Devlet, Independent Türkçe’de de güncel yazılar kaleme alıyordu.