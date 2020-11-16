Prof. Dr. Saltık: Bulaş zincirini kırmak için çok acil 14 günlük kapanma gerek; doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir

Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle günlük hastalık tanısı konulan kişi sayısı 3 bini geçti. Ağır tabloyu değerlendiren Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, “Bulaş zincirini kırmak için çok acil 14 günlük kapanma gerek. İstanbul tepe noktada. Yoğun bakım yatağı bulmak zor. Hasta seçmek zorunda kalınabilir” dedi.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Prof. Saltık, “Birçok kaynaktan ve hastanelerden arkadaşlarımızdan gelen bilgiler bu yönde. Yoğun bakım yatağı bulmak son derece güç, cankurtaranlar saatlerce gelemiyor, merkezi yönlendirme ile hangi hastanede boş yatak varsa oraya götürüyor cankurtaranlar. Ama yönlendirildikleri hastanelerde de rahatlık yok; tıkanmak üzere İstanbul’daki durum” uyarısında bulundu.

Hangi ilde, hangi ilçede ne kadar hasta olduğu, artış hızı, ölümler gibi epidemiyolojik verilerin bilinmesi ve buna göre önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Saltık, “Sahadan gözlemlerimiz, meslektaşlarımızdan gelen bilgilere göre ‘Yoğun bakımlar doldu, hastalar sedyelerde bekliyor’ deniyor. Sağlık Bakanı 14 gün kapatma çağrısının yanlış olduğunu düşünüyorsa bilimsel gerçeklerle bunu da açıklamalı. İstanbul’dan başlayarak epidemiyolojik verilerle uyumlu biçimde 14 günlük kapatma yapılmalı” diye konuştu.

Acil tedbirler devreye sokulmaması halinde doktorların “hasta seçme” durumuna düşebileceği uyarısında bulunan Prof. Saltık, “Yoğun bakıma veremediğiniz hasta ölecek, böylesine ağır ve kritik, insan yaşamıyla ilgili kararlar vermeye siyasal iktidar bizi kötü yönetimi nedeniyle zorluyor” dedi. Sağlık personeli sayısına ilişkin de uyaran Saltık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “aşı yakındır ve yakında maskeden kurtulacağız” yönündeki söylemlerini de eleştirdi. Saltık, “ 2021’in ilkbaharı, yaza doğru bir aşı elde edebiliriz, ancak bununla da bitmiyor. Ciddi bir üretim yetersizliği sorunu var” diye konuştu.

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