Prof. Dr. Orhan Kural Koronavirüs'e yakalandı

Cem Yılmaz'a açtığı davalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Orhan Kural sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Kural, Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi olduğunu belirtti.

Kural'ın paylaşımı şöyle:

“#profdrferihaözacildurumhastanesi ndeyim.

Doktorlar, hemşireler, sağlık ekipleri benimle çok güzel ilgileniyorlar.

Hepsine ve güzel dilekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde, nice mutlu coğrafyalarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın...”