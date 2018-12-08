Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu üniversitedeki görevinden alındı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen etkinlikte verdiği konferansta laiklik karşıtı ve kız çocuklarını aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia edilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, rektörlük tarafından bu görevinden alındı.

Güzelbahçe Müftülüğü tarafından, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri adı altında 22 Kasım Perşembe günü Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Peygamberimiz ve Gençlik\' adlı konferansa katılan DEÜ Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, konuşmasında yer verdiği ileri sürülen bazı ifadeler nedeniyle görevinden alındı. Prof. Dr. Emiroğlu\'nun \"Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar. LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım. Laiklik en büyük tehlikedir\" gibi ifadeleri kullandığı iddia edilerek hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Konunun basına yansımasının ardından DEÜ Rektörlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Sosyal paylaşım siteleri üzerinden başlayan protestolar, Türkiye\'nin çeşitli illerinde yapılan gösterileri beraberinde getirmiş, bu esnada Prof. Dr. Emiroğlu\'nun oda kapısına ve dış duvarlarına eleştirel yazılar ve notlar bırakılmıştır. Bu gösterilerin de basında geniş yer bulmasıyla birlikte ulusal çapta bir tepki oluşmuş ve üniversitemize çok sayıda yazılı dilekçe ve sözlü şikayet ulaştırılmıştır. Konunun geldiği nokta üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar verir boyuta vardığından, mevzuat çerçevesinde üniversitemiz içerisinde de bir inceleme ve soruşturma başlatılmış, Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, hem hukuki sürecin selameti hem de kurumsal faaliyetlerin kesintiye uğramaması için merkez müdürlüğü görevinden alınmıştır. Hakkında çok sayıda yazılı dilekçe ve geçmiş ders anlatımlarıyla ilgili sözlü şikayetler bulunan Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu ile ilgili kamuoyu tepkileri ve farklı illerde yapılan gösteriler karşısında kayıtsız kalınması söz konusu değildir. Bu noktada üniversitemiz, gereken her türlü tedbiri almaktan ve gerekli adımları atmaktan geri durmayacaktır.\"

EMİROĞLU: BÖYLE İFADELER KULLANMADIM

Hakkındaki iddiaları reddeden Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, \"Kayıtlarım var, öyle konuşmadım. Nerede, neyi, nasıl konuşacağımı biliyorum. Tamamen düzmece. Bunu söyleyenlerin amacının ne olduğunu bilmiyorum. Kişileri mi yıpratmak istiyorlar, kurumları mı yıpratmak istiyorlar, bilemiyorum. Zaten kaymakamlık da inceledi ve uydurma olduğunu gördü\" diye konuştu. Söz konusu ifadelerin hiçbirini kullanmadığını söyleyen Prof. Dr. Emiroğlu, \"Ben böyle ifadeler kullanmadım. Bir ilim adamı böyle kaba saba ifadeler kullanır mı? Ne işim var benim çocuğun âdeti ile? Hijyenik şartlardan bahsettim. Çocuk ve ergenlik psikolojisinden bahsettim. Pozitif etkilerden bahsettim ama bunun dışındakiler düzmece. Cımbızla bile çekilmemiş. İnandırıcı değil\" dedi.

CHP\'li BAYIR KONUYU MECLİS\'E TAŞIDI

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu\'nun söylediği iddia edilen sözlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Öğrencilerin, velilerine haber verilmeden ve onayı alınmadan okullardan alınıp bu etkinliğe götürüldüğünü öne süren Tacettin Bayır, önergesinde şu soruları yöneltti:

\"22 Kasım Perşembe günü, Güzelbahçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri adı altında, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi\'nde \'Peygamberimiz ve Gençlik\' adlı konferansa götürülen öğrencilerin ailelerinden yazılı izin alınmış mıdır? İzmir Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu konferansları hangi gerekçe ile yapmaktadır? Ders saatleri içerisinde konferans yapılmasının müfredatta yeri var mıdır? Bu konferans bitiminde, öğrenciler ne gibi bir kazanım veya kazanımlar elde etmişlerdir? Benzer konferanslar, İzmir genelinde başka okullarda da verilmekte midir? \'Peygamberimiz ve Gençlik\' adlı konferansına kaç konuşmacı katılmıştır? Konferansa konuşmacı olarak katılanların eğitim seviyesi ve öğrenim düzeyi nedir? Söz konusu konferansta anlatılacakların, program öncesinde kontrol edilerek, okul yönetiminin onayından geçmiş midir? Çocukların eğitimle hiçbir ilgisi olmayan söylemler içeren konferanslarda psikolojik şiddet gördüğü de göz önüne alınırsa, bundan sonra düzenlenecek konferanslarda, benzeri olayların yaşanmaması için bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Aldıysanız bunları kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Öğrenci ve öğretmenlerin ailelerinden izin alınmadan, zorla konferansa götürülmesiyle ilgili, konferansı düzenleyen sorumlular hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa, soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?\"



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