Prof Ceyhan: Salgını önlemenin yolu AŞI

Domuz gribine yakalanıp iyileşen Sağlık Bakanlığı’na bağlı Grip uzmanı ve Ulusal Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastalığı ve iyileşme sürecini anlattı. "Eğer kişide grip tablosu varsa bunun domuz gribi olduğunu varsaymalıyız" diyen Prof. Ceyhan "Türkiye'de onbinlerce kişinin hastalanacağı düşünülürse mutlaka ölümler de olacaktır" diye konuştu. Ceyhan'a göre bu salgının bitmesi için toplumun yarıya yakınının bağışık olmasına bağlı. Bu ya hastalığı geçirmekle ya da aşılanmayla olur.



CNN Türk’e bağlanan Grip uzmanı Prof. Dr. Ceyhan, Rıdvan Akar’ın sorularını yanıtladı. Mevsimsel grip ile domuz gribinin klinik anlamda bir farkı olmadığını belirten Ceyhan hem hastalığın genel seyriyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Mevsimsel grip ve domuz gribinin İkisi de tipik bir grip tablosu. Yani ateş, yaygın kas ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, çocuklarda bazen ishalle seyreden bir tablo... Dolayısıyla hastalık grip... Bunun onbinde bir ile binde bir oranda öldürücü seyrettiğini görüyoruz



Ben ABD’deydim. Akteş, kırık, kas ağralırı olunca ben test yaptırmaya gittim ama onlar test yapmayı bırakmışlardı. Ama çok rica ederek baktılar. Onlar sağlıklı insanlarda grip tablosu olduğunda test yapmayı bırakmışlardı. Hastalık üç gün sürdü, sonra tamamen düzeldi.

Zaten mevsimsel grip yok Türkiye’de... Bazen nadir virüsler aynı tabloyu yapabiliyor ama grip varsa bunun tamamına yakını domuz gribidir. Ama bu korkulacak bir durum değil. Çünkü hastalığın seyri, öldürücülüğü mevsimsel gripten fazla değil. Sadece bir özelliği var çok hızlı yayıldığı için çok hasta var mesimsel gribe göre...Burada toplumun hemen hemen hiç bir kesimin bağışıklığı olmadığı için ciddi yayılma riski var.

Sağlık personeli ve hacı adaylarının aşılanmasına birkaç gün sonra başlanacak. Ondan sonra belirli risk gruplar var. Onlardan biri; 6 ay ile 2 yaş arası çocuklar aşılanacak risk grubunda bunlar. Okul aşılamaları var. Risk grubunda dediğimiz özellikle akciğer rahatsızlığı olanlar, yaşamı sürdürmek için gerekli personelin aşılanması var. Tabi bu sırada bilgi verilecek, çağırılacak ve kendilerine sorulacak. Ben kendilerine kuvvetle aşı yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü bu bir grip aşısı... Aşının çok büyük yararı olacak. Kritik nokta şu; bu salgının bitmesi için toplumun yarıya yakınının bağışık olması ile olur. Bu ya hastalığı geçirmekle ya da aşılanmayla olur. Dolayısıyla hastalık geçirmekle aşının risklerini karşılaştırırsanız aşı çok daha güvenli bir yoldur.

Adjuvan dediğimiz maddeler bir çok aşıda ve daha sonra kullandığımız grip aşılarında yaygın şekilde yapılmış. Bu aşıya biz yeni diyoruz ama içindeki maddelerin hepsi farklı aşılarda farklı şekillerde kullanılmış. Dünyada bu aşıya ulaşabilecek kadar bütçesi olup da yan etkileri olabilir yapmayacağım hastalık olsun diyen bir ülke yok. Bütün ülkeler eğer alacak durumdalarsa hepsi de almaya başladı hatta bazıları yapmaya başladı.