Prof. Ahmet Saltık: Tam kapanma şart, aksi halde ölümlerden sorumlu olursunuz ve yargılanırsınız!

Halk Sağlığı uzmanı Prof. Ahmet Saltık, kısıtlamaların gevşetileceğini duyuran iktidara, “Şimdi 1 Mart’ta açılım-saçılım yaparsanız bu bir facia olabilir, salgın kontrolden çıkabilir. Masum insanların katili olursunuz, bunun bedelini ödersiniz. Yargı önünde bunun hesabı mutlaka sorulur, sorulacaktır” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Saltık, pandemi ile ilgili önlemlerin 1 Mart’tan itibaren gevşetileceği yolundaki açıklamaları gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında değerlendirdi. Türkiye’nin durumunu, “Test sayısı indirildi, geç tanı konuyor, mutantlar kol geziyor, hasta havuzu boşalmıyor, aşının etkisi sınırlı ve üstelik yeterli aşı halen yapılamadı, bu veriler ışığında normalleşme olmamalı” diyerek özetleyen Prof. Dr. Saltık, şöyle konuştu:

“Salgın yönetiminde deve kuşu politikası izleniyor. İktidar özellikle büyük sermayenin baskılarından yılmış durumda, bir kez daha ölçüsüz hesapsız, bilimsel verilerle örtüşmeyen gevşemeyi sunmak ve ardından “Bakın olmadı ölümler arttı” diyebilmek için gerekçeye gereksinim duymakta… Şimdi 1 Mart’ta açılım-saçılım yaparsanız bu bir facia olabilir, salgın kontrolden çıkabilir. Masum insanların katili olursunuz, bunun bedelini ödersiniz. Yargı önünde bunun hesabı mutlaka sorulur, sorulacaktır."

"Açılım saçılım kumarı"

"Sürveyans çalışması yetersiz. Erken tanı, izole etme ve böylece bulaş zincirini kırmak gerekiyor. Ama bakanlık bunu yapmıyor, iş tavsadı. Belki de yapmak istemiyor. Çünkü sayısal verilerin yükselmesi yeniden açılım-saçılım kumarına el vermeyecek. Bu ortaya çıkmış olacak."

"Açıklanan ölümleri beş ile çarpmak gerek"

"Sağlık Bakanlığı verileri güvenilmez. İktidar suçüstü yakalandı bir kez daha. Nüfus orantısı ile hesaplandığında kaba bir hesaplamayla Türkiye’nin ortalaması 100 binde 50’lere yakın çıkar diye tahmin ediyorum. Ama bakanlık 100 binde 9 ilan etmiş. Bire beş fark var. Dolayısıyla dünkü 8 bin rakamı, 8 bin değil 40 bindir. Dünkü ölümler 78 değil çarpı 5’tir kabaca. Ayıptır, günahtır, azıcık matematik bilmek gerekir, halkı aptal salak yerine koymamak gerekir! Bakın burada verilerle açıklıyorum, ortalama grafik bilgisiyle bu anlaşılır."

"Buradan başarı öyküsü çıkmaz"

"Türkiye’de 28 bin kişinin korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Gerçek sayısı bulmak için bunu da beş ile çarpmak gerek. “Bu ölümlerin en az yarısı önlenebilirdi. Bu ölümleri durdurmak için derhal 2-4 hafta kapanmak gerekli.

İzlenen bu akıl dışı, bilim dışı, insanlık dışı politikalarla masum insanların yaşam hakkını dahi koruyamıyorsunuz, siz nasıl insanlarsınız. İzlediğiniz hatalı politikalar nedeniyle masum insan ölüyor. Katil oldunuz, katil politikalar yürütüyorsunuz.

Hiç utanıp sıkılmadan buradan siyasal başarı öyküsü çıkarmaya çalışıyorsunuz, bu nasıl bir durumdur, bu böyle gitmez."