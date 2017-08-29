Premier Lig’de ‘ManU’ farkı!

Futbol kalitesinin en üst düzeyde sahaya yansıtıldığı İngiltere Premier Lig’de geçen sezonu 69 puanla 6’ncı sırada bitiren Manchester United, yeni sezon başlangıcında 3'te 3 yaparak 9 puanla başladı. İlk üç haftada West Ham, Swansea (d) ve Leicester’la karşılaşan Kırmızı Şeytanlar, bu maçlarda 10 gol atarken kalesini gole kapamayı başardı.

Manchester United’ta ilk 3 haftada en skorer isim, 270 dakika sahada kalarak 3 gol atan Romelu Lukaku oldu. ManU, 24 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu yaklaşık olarak 87 milyon Euro’ya transfer etmişti. Kırmızı Şeytanlar’da Lukaku’yu yalnızca 101 dakika sahada kalarak 2 gol atma başarısı gösteren Anthony Martial takip etti.

Mkhitaryan coştu!

İngiliz ekibinde dikkati çeken bir başka isim de Henrikh Mkhitaryan oldu. Geçen sezon Premier Lig’de Manchester United formasıyla çıktığı 24 maçta 1 asist yapan Ermeni futbolcu, takımının bu sezon ligde oynadığı 3 maçta 5 asist yaparak oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. 28 yaşındaki futbolcu, yükselen grafiğiyle Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Tolga Ciğerci'nin performansındaki artışı akıllara getirdi.

Huddersfield Town'dan iyi başlangıç

Manchester United’ı sırasıyla ligde 7 puanı bulunan Liverpool, Huddersfield Town, Manchester City ve West Bromwich takip ediyor. Premier Lig’in ilk 3 haftasında gol yemeyen bir diğer ekip de lige bu sezon yükselen Huddersfield Town oldu. Gol yemeyen Huddersfield, rakip fileleri 4 kez havalandırarak averaj farkıyla Manchester City ve West Bromwich’in önünde 3’üncü sırada yer aldı.