Prandelli, Marsilya'nın teklifini reddetti

Galatasaray'dan 9 ay önce ayrılan teknik adam Cesare Prandelli, Marsilya'nın teklifini geri çevirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Prandelli Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kendisine gelen en ciddi ekibi reddetti. Sarı kırmızılılar ile geçen yıl kasım ayında yolları ayrılan İtalyan teknik adamın ismi o dönemden bu yana bazı ekiplerle anılmıştı.





Klopp da ikna edilemedi





Bologna ve Atalanta'dan gelen teklifler sonrasında dinlenmeyi tercih eden 57 yaşındaki çalıştırıcıya bu kez Fransa'dan teklif geldi. Marcelo Bielsa'nın ayrılmasının ardından Jurgen Klopp ile görüşen Marsilya, Alman çalıştırıcıyı ikna edemedi. Marsilya'ya yakın La Provence gazetesinin haberine göre mavi beyazlılar, Klopp'un ardından Cesare Prandelli'ye yöneldi ve takımın başına geçmesi önerisinde bulundu.





Fransızlar ısrarcı olabilir





Ancak Prandelli Fransız ekibinin teklifini reddetti. Marsilya Başkanı Vincent Labrune'nin bizzat temasa geçtiği Prandelli'den olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Avrupa'daki tüm liglerde sezonun başlamak üzere olduğu bir dönemde, boşta olan sayılı takım kalmışken, İtalyan hocanın cevabı şaşkınlık yarattı. Ancak Marsilya yönetiminin, fazla tercih şansı kalmayan Prandelli'ye ısrarda bulunabileceği kaydedildi. (Eurosport)